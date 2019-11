Météo : plusieurs départements se retrouvent sous la neige

En Haute-Loire, la circulation a été très perturbée. Plusieurs grands axes ont été interdits aux véhicules de plus de 7,5 tonnes. Au fil des heures, la perturbation a quitté le Massif central, se déplaçant vers la vallée du Rhône et gagnant l'Isère à la mi-journée. Ce jeudi soir, la neige continue de tomber. Sept départements restent en vigilance neige et verglas jusqu'à six heures du matin.



