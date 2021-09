Météo : pourquoi cet été 2021 est le pire depuis sept ans

Le soleil qui éclaire ce mercredi le pays vous donne sans doute le sourire, mais doit aussi énerver un peu ceux qui ont passé leurs vacances sous la pluie. “Je pense qu’on n’a pas eu d’été, il fait très très moche”. “Pluvieux, désagréable, il faisait froid tout le temps et gris”, disent-ils. La température moyenne n'a pas dépassé les 25°, contre 28 l'année dernière. Ce n’est pas si mal, mais il ne s'agit que d'une moyenne. Pourtant à Auch, dans le Gers, record de fraîcheur de l'été : 16,5° C le 31 juillet. En Normandie, en Bretagne et sur toute la côte atlantique, il fallait souvent des pulls et des cirés pour se rendre sur la plage. L'été 2021 a été le moins chaud depuis 2014 et le plus arrosé aussi.

Entre le premier juin et le 30 août, Météo France a enregistré des précipitations record : plus 36% à Lille, plus 20% à Caen, plus 29% à Bordeaux, plus 30% à Paris et plus 77% à Strasbourg. Seule la côte méditerranéenne a été épargnée. L'anticyclone des Açores, qui habituellement protège la France, avait quitté l’Hexagone. “Il était vraiment aux abonnés absents et il a été remplacé par ces fameuses gouttes froides. Ce sont des perturbations qui arrivent avec de l'air froid en altitude sur de l'air chaud en basse couche. Et plus l'amplitude thermique est importante entre ces deux masses d'air, plus les pluies sont fortes”, explique Évelyne Dhéliat, responsable du service météo chez TF1 et LCI.