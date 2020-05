Météo : pourquoi fait-il plus beau dans le nord que dans le sud ? Les explications de Louis Bodin

Depuis début mars, le soleil pointe souvent son nez en haut de la carte française. Plus on va vers le Nord et le Nord-Est, plus l'ensoleillement est important, dépassant parfois les 600 à 700 heures. En revanche, plus on va vers le Sud, plus le déficit est grand, notamment tout près des Pyrénées. Comment expliquer ce phénomène ? Éléments de réponse avec Louis Bodin.