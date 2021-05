Quel temps fera-t-il l'été prochain ?

Si on remonte maintenant en surface, on a une sécheresse tout au long du mois de mars et du mois d'avril. Mais il a plu tellement au début du mois de mai qu'on a quasiment rétabli la situation avec même un excédent sur la moitié Est, indique notre journaliste. Et plus on va vers le nord-ouest, et plus on a encore quelques déficits du côté de la Bretagne ou encore sur le littoral de la Manche.