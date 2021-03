Des records de température ? Les précisions d’Évelyne Dhéliat sur la météo de cette semaine

SOUS LE SOLEIL - C'est une météo quasi estivale qui s'annonce cette semaine, avec des températures très au-dessus de la moyenne pour un mois de mars. On fait le point avec Évelyne Dhéliat.

"En avril, ne te découvre pas d'un fil". Voilà un dicton qui va être bien difficile à tenir cette semaine, tant les températures annoncées vont être bien au-dessus des moyennes de saison. Comme le souligne Évelyne Dhéliat, "à cette époque de l'année, la moyenne des températures de l'année affiche plutôt 13,5 °C dans le nord et 16 °C dans le sud. Mais cette semaine, et cela se verra dès demain mardi, on risque fort de battre des records pour un mois de mars, surtout dans les régions du nord", précise la chef du service météo de TF1.

Ce mardi, le thermomètre va afficher une dizaine de degrés au-dessus de la normale, avec des températures oscillant entre 21 et 24 °C dans les régions du nord. "Tout cela parce que nous sommes dans un flux de sud, donc c'est de l'air chaud qui remonte d'Afrique", explique notre spécialiste. Pour la suite de la semaine, les températures vont continuer à être exceptionnellement douces. En revanche, "à partir de vendredi, nous allons basculer dans un flux de nord-nord-est, donc petit à petit, les températures vont baisser. Et éventuellement pour Pâques, on risque d'avoir des températures beaucoup plus fraiches", prévient Évelyne Dhéliat.

Chaleur dans le Gers

En attendant, c'est dans le Sud-Ouest qu'il fera certainement le plus chaud, notamment dans le Gers. Et dès ce lundi, il y avait un air de printemps au marché de Samatan où les étals ont pris de bien belles couleurs. Mais pas que... Même les commerçants avaient retrouvé le sourire. À l'image de Xavier le maraîcher : "Le soleil, les belles clientes et la joie de vivre", lance-t-il, avec du soleil jusque dans son accent chantant. De quoi donner envie de retrouver les goûts de l'été. "Il y a les belles tomates de Perpignan, les premiers artichauts tendres, les asperges bien sûr, et les fraises", égrène-t-il. Avec des températures autour de 24 °C cette semaine, le printemps semble donc s'installer pour de bon, et avec lui le désir de fleurir son jardin. "Dans quatre ou cinq jours, je plante", se réjouit ainsi un riverain.

Au bord du lac de Samatan, les mordus de pêche étaient également au rendez-vous, comme Yannick, un pêcheur high-tech qui n'a pas résisté à l'appel du soleil. "Je suis arrivé à 7 heures du matin et je repars un peu avant 19 heures à cause du couvre-feu", confie-t-il, bien décidé à profiter de ces premiers rayons. Même air satisfait du côté des promeneurs. "La nature, le bon air, un joli cadre, on n'en demande pas plus", se réjouit l'un d'eux. Et si c'était ça le bonheur tout simplement : un beau ciel bleu et un soleil printanier qui redonnent le sourire sous les masques ?

