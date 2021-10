30 degrés en octobre : pourquoi fait-il si chaud et cela va-t-il durer ?

ESTIVAL - Il a fait jusqu'à 30 degrés, mardi après-midi dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Cambo-les-Bains notamment, mais aussi 22 degrés à Lille, 23 au Mans. Le 20H de TF1 vous explique les raisons de ce spectaculaire redoux.

Du soleil, une tempête de ciel bleu et des températures dignes d'un mois d'août. De Saint-Malo à Biarritz, du Béarn à Arcachon, l'été a fait son retour, mardi 19 octobre, au cœur de l'automne. Et certains n'hésitent pas à se jeter à l'eau. "On profite des derniers jours de soleil avant l'hiver", confie un homme à Arcachon (Gironde), dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "L'eau doit être à 16, 17°C mais ça fait du bien. Vive le Sud-Ouest", nous confie aussi un baigneur.

Toute l'info sur Le 20h

La situation météorologique que connait le pays est plutôt rare - même dans le Sud-Ouest - mais pas exceptionnelle. "On a, depuis deux jours, de l'air extrêmement chaud et humide, de l'air subtropical, qui est en train de remonter des Antilles en passant par l'Espagne et qui englobe une bonne partie de la France", explique la cheffe du service météo de TF1, Évelyne Dhéliat.

"L'air chaud prend de l'altitude, se refroidit, se condense, perd son humidité"

Les températures les plus élevées ont été enregistrées au Pays basque : 30 degrés à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) par exemple, au pied des Pyrénées, où le phénomène a été amplifié par la présence des montagnes. "En arrivant sur la barrière pyrénéenne du côté espagnol, cet air chaud prend de l'altitude, se refroidit, se condense, perd son humidité. Donc, de l'autre côté, en passant du côté français, c'est de l'air beaucoup plus sec, et c'est de l'air de plus en plus chaud qui arrive sur la plaine", précise Évelyne Dhéliat.

Un effet de foehn bien connu des Basques. "On a toujours des belles arrière-saisons par ici jusqu'à fin octobre, c'est super agréable", se réjouit une habitante. Mercredi, il devrait faire encore plus de 25 degrés dans le Sud-Ouest. Mais attention au retour de l'automne, les températures vont chuter de 10 degrés dès jeudi.

La rédaction de TF1/LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.