Météo : un avant-goût d'hiver en Moselle

Avec seulement 3° C ce mardi matin, les brumes installent une ambiance automnale dans la campagne lorraine. Devant les écoles de Bouzonville (Moselle), les enfants s'habillent en conséquence. Bonnets, écharpes et manteaux font leur grand retour, plus vite que prévu. Heureusement, l'automne a ses charmes et le froid met en appétit les Bouzonvillois.