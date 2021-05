Météo : un lundi au soleil qui réchauffe le moral

Ce lundi matin, notre équipe a rencontré Roger, tout sourire, qui raconte qu'il est grand-père pour la deuxième fois. Une bonne nouvelle qui n'est pas la seule. Il fait aussi beau et cela donne le moral aux pêcheurs de coques : "On est heureux" ; "On rentre demain et nos petits-enfants attendent des coques".

Pour l'après-midi, on s'attend à 23 °C à peu près. L'été n'est plus si loin, et il n'en fallait pas plus pour que certains pensent déjà aux vacances. "On fait du vélo, on se promène, on respire surtout. On se sent bien, c'est le bonheur parfait", témoigne un passant. Le bonheur est partagé par Guillaume Lecoq, gérant d'un café-brasserie à Houlgate (Calvados). En effet, la terrasse de son établissement fait le plein. Puis, d'ici à quelques jours, il pourra de nouveau accueillir du monde à l'intérieur.