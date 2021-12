Météo : un Noël tout en douceur dans le Pays basque

C'est un bien joli cadeau venu du ciel. Il a fait 18°C sur la grande plage de Biarritz cet après-midi. Une température printanière qui mérite largement un petit bain de Noël. Et ce n'est pas ce couple de Parisiens, venu relever un défi, qui le niera. "Se baigner l'après-midi et réveillonner le soir est un bon mix", a ajouté l'un des amoureux.

Sur le sable, les sceaux et les pelles sont ressortis du placard bien plus vite que prévu. Et dans l'eau, les vagues ont aujourd'hui une saveur toute particulière pour les surfeurs. D'après l'un d'entre eux, cette météo unique fait plaisir. "C'est assez particulier. On n'a pas été habitué à ça pendant le mois de décembre", a-t-il ajouté. Jusqu'à l'heure du réveillon, les familles apprécient pleinement la douceur du Pays basque. La promenade menant jusqu'au rocher de la Vierge offre un spectacle magnifique pour le plus grand plaisir des promeneurs.