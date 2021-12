Météo : une année 2021 tout en contrastes

Encore un soleil éclatant ce mercredi matin à Marignane (Bouches-du-Rhône). Même en décembre, la ville française la plus ensoleillée de l'année a de quoi se réjouir. Mais la météo ne nous a pas tous gâté cette année. Vous avez sûrement été marqué par cet été plutôt gris et pluvieux, le moins chaud de ces sept dernières années. Lunettes de soleil et maillots de bain au placard, parapluies et manches longues étaient de sortie même sur la plage. Vous avez laissé les glaces pour les plats d'hiver, et même rallumé les chauffages le 1er septembre en Alsace.