Météo : une douceur record, digne du plein été la nuit dernière

À Paris, avec une température minimale de 13,3 °C la nuit de mercredi à jeudi, la capitale a connu sa nuit la plus douce en hiver depuis 1961. Ces valeurs sont le plus souvent dignes d’une fin de nuit d’été alors que nous sommes bien le 30 décembre…

La situation est identique en montagne avec une douceur hors norme, y compris à haute altitude. Jeudi matin, les valeurs affichaient autour de 10 °C à 1000 mètres. En cours de journée, il faudra monter jusqu’à près de 4000 mètres d’altitude pour retrouver des températures négatives ! Si les records sont tombés par dizaines dans les régions septentrionales, c’est néanmoins dans le sud où la douceur a été la plus marquée avec une température minimale de 17 °C à Toulon (Var) qui établit ainsi un nouveau record, battant les 15,9 °C du 12 décembre 1961 et alors qu’on y relève la température depuis 1936.

À l’échelle nationale, la moyenne atteint 11,0 °C ce matin (indicateur thermique national calculé à partir de 30 villes représentatives) lorsque la normale du matin est de 2,2 °C. Celle de l’après-midi est de 8,4 °C, on est donc déjà au-delà de ce que nous devrions avoir jeudi après-midi. Avec un écart thermique de +8,8 °C par rapport à la normale, si nous étions en été, nous serions tout simplement en pleine période de canicule. Il s’agit d’ailleurs de l’anomalie de température la plus importante de l’année.

Cette grande douceur va se maintenir en cours de journée même si les températures progresseront assez peu, affichant un niveau tellement élevé au lever du jour. Les maximales seront le plus souvent comprises entre 13 et 16°C dans les deux tiers nord et entre 17 et 23°C dans un tiers sud. Si la nuit de jeudi à vendredi, le mercure perdra un ou deux degrés, les maximales prévues pour le dernier après-midi de l’année seront toujours aussi élevées. Il faudra patienter jusqu’en début de semaine prochaine pour voir les températures se rapprocher lentement des normales de saison…