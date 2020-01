Météorage prévoit les foudres et les orages une heure avant l'impact

La foudre est la 25ème cause de décès dans le monde. Elle déclenche en moyenne 15 000 incendies par an. Pouvoir anticiper ces risques est devenu précieux pour Météorage. En compilant diverses données, l'entreprise est capable de prévoir où et quand un orage va frapper dans les 60 prochaines minutes. Près de 3 500 clients sont alertés en cas de risque d'orage.



