Mini-tornade : un village de Gironde durement frappé

Une nouvelle tempête a touché le centre de l'Hexagone ce dimanche avec beaucoup de vent et surtout d'eau. En Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique, les rues ont été inondées et des routes ont même été coupées. Les dégâts les plus importants se sont produits en Gironde. Une mini-tornade a endommagé une centaine de maisons sur un couloir de deux petits kilomètres.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.