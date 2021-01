VIDÉO - Mont-de-Marsan, Tartas : dans les Landes, les images d'une crue jamais vue depuis 40 ans

Le département a été placé en vigilance orange inondations par Météo France au moins jusqu'à samedi matin. Le Gers et le Tarn-et-Garonne, quant à eux, sont repassés en vigilance jaune. Au total, une cinquantaine de routes sont toujours fermées à la circulation vendredi soir et une soixantaine sous surveillance, selon le service gestion exploitation des routes.

Comment expliquer ces montées d'eau record ? Ces crues sont dues à "une accumulation de fortes précipitations (correspondant au passage de la tempête Bella) qui, conjuguées à des sols saturés d'eau du fait de la pluviosité des semaines précédentes, entraînent des débordements importants des cours d’eau, notamment de la Midouze et de l’Adour qui ont atteint par certains endroits des niveaux historiques", a expliqué la préfecture dans un communiqué. Au mois de décembre, plus de 400 millimètres de pluie étaient tombées sur les Landes.

À quelques kilomètres, en aval, c'est la commune de Tartas qui a été coupée en deux. Située entre Mont-de-Marsan et Dax, la mairie de la commune s'est retrouvée "entourée d'eau", raconte Pascal Lafourcade, élu à la sécurité sur RTL. Dans ce village, c'est la partie basse de la zone artisanale du Tucat qui a été inondée. Vendredi matin, le maire, Jean-François Broquères, avait rendu visite aux habitants afin d'aider à porter secours aux sinistrés. Cette crue majeure a effacé celles de 1952 et de 2014.

Vendredi soir, les pompiers du département avaient effectué au moins 370 interventions liées aux inondations depuis le début dimanche du phénomène de montée des eaux, principalement des épuisements d'eau et des assèchements de caves et peu d'évacuations (une trentaine de personnes). Un centre opérationnel départemental permettant la coordination des services de l'État, de sécurité intérieure et de secours et de la direction des routes du conseil départemental avait été activé mercredi par la préfecture.