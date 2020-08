Montagne : les 20 degrés à peine dépassés à Tignes

Pour échapper à la canicule et trouver un peu de fraîcheur, un autre moyen était de prendre de l'altitude. Mais encore fallait-il faire partie des chanceux qui étaient à la montagne. Non loin de Tignes en Savoie, on a à peine dépassé les 20 degrés à la mi-journée. L'une de nos équipes a même trouvé de la neige.



