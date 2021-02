Montée de la Charente : de nouvelles évacuations

Cet après-midi, les gendarmes ont effectué des reconnaissances sur le fleuve autour de Saintes. Dans la ville, depuis le début de la crue, 200 personnes ont été évacuées par les pompiers. La municipalité a pris en charge plus de 500 habitants, mais certains choisissent de rester dans leur maison par peur des pillages. Du côté des autorités et de la mairie, on espère une accalmie. "La tendance qui nous est annoncé par les services de l'Etat, c'est une pluviométrie très fine, pas importante sur Saintes, et qui permettrait d'envisager qu'on n'ait pas d'aggravation", déclare Bruno Drapron, le maire de Saintes.