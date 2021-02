Neige à Dunkerque : le froid arrive par le nord

C'est un paysage lunaire, peu courant, où la neige se confond avec l'écume et charge les embruns d'un froid glacial. Les promeneurs du dimanche découvrent la digue de Malo enveloppée de blanc, un spectacle étonnant. "On y habite, donc on est quand même habitué à courir par tous les temps. Maintenant, ce n'est pas tous les jours, c'est assez rare", confie l'un d'eux.

Hier, il faisait 11°C à Dunkerque. Ce dimanche matin, la température était de -1°C. Une chute brutale qui a beaucoup surpris les automobilistes. Et sur les autoroutes comme sur les routes secondaires, les conditions de circulation étaient très délicates. "Ca glisse quand même un petit peu, mais ça va. On roule tout doucement, on reste en deuxième, on fait attention", explique une automobiliste.