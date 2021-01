Neige dans l'Oise : les habitants en profitent avant le couvre-feu

Premiers instants de liberté pour les habitants de Beauvais (Oise) qui se réjouissent des chutes de neige. L'occasion pour eux d'apprécier la nature et surtout d'en profiter. C'est une image particulièrement rare. "Pour moi, c'est exceptionnel parce que c'est mon premier mariage sous la neige. Donc, effectivement, on a voulu immortaliser ce moment", s'égaye Yannick Matura, adjoint au maire (DVD) de Beauvais (Oise). Capturer un moment rare, prendre la pose dans un décor éphémère... C'était l'objectif de ces amis ce samedi. "Il fait un temps assez exceptionnel à Beauvais. On en profite pour immortaliser ça...", souligne Amaury David, photographe blogueur.

Ce paysage et ses contraintes, on ne les avait pas connus dans la capitale de l'Oise depuis plusieurs années. C'est une surprise et même une découverte pour ce petit garçon qui n'a que quinze mois. "C'est la première fois qu'il voit la neige. Il est super-content vrai, vivre ça, c'est super", se réjouit son père. Même si la neige a rendu la journée sportive, pour beaucoup, tous ont voulu en profiter. "À chaque fois qu'il y a de la neige, quel que soit le jour, on prend le vélo...", rappelle un amateur. Mais mieux vaut bien tenir le guidon. Puisque ce samedi soir, les flocons laissent place aux verglas sur la majorité des routes du département.