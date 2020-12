Neige dans le Puy-de-Dôme : la circulation devient très difficile

Les chutes de neige ont commencé en fin d'après-midi dans le Puy-de-Dôme. Dix centimètres sont tombés près de l'A89. À la gare de péage, certaines voitures sont toujours en train de s'équiper car la circulation est très difficile. Et ce n'est que le début. Météo France a annoncé que ces fortes chutes de neige vont se poursuivre dans la nuit de dimanche à lundi, à plus de 600 mètres d'altitude. On attend entre 60 et 70 cm de neige par endroits et du vent à plus de 100 km/h sur le département.