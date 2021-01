Neige : des routes toujours impraticables en Alsace

Après plusieurs années sans trop de flocon à l'horizon, en quelques jours, les forêt vosgienne ont retrouvé un décor plus hivernal avec des paysages figés dans le froid. Une trentaine de gendarmes sont mobilisés pour contrôler les accès à des routes de montagne impraticable et rendu pour l'occasion à des piétons un peu perdu entre forêt vosgienne et grand nord canadien. Une seule est aujourd'hui accessible pour s'adonner aux joies de la glisse en famille et respirer l'air frais. Mais en montagne, les risques sont toujours présents.