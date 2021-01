Neige : deux départements en vigilance orange

Avec deux camions et une dépanneuse bloqués devant lui, cet automobiliste est piégé sur l'A40 en Haute-Savoie. Dans les deux sens, les poids-lourd sont bloqués en porte-feuille. Les routes secondaires ne sont pas épargnées. Sur cette vidéo amateur, on voit plusieurs dizaines voitures à l'arrêt. Dans le secteur de Bellegarde-sur-Valserine dans l'Ain, la neige continue de tomber. On attend jusqu'à 10 centimètres en plaine cette nuit. Des heures de bouchons s'accumulent derrière des camions en travers de la route. L'A31, elle aussi, est restée figée pendant plusieurs heures ce matin à Merrey en Haute-Marne. Même les voitures ne sont plus décidées à avancer. Dans les Vosges et le Haut-Doubs, il est tombé aujourd'hui jusqu'à 30 centimètres de neige dès 700 mètres d'altitude. Les bouchons s'accumulent également sur place, et les déneigeuses joueront toute la nuit la course contre la montre.