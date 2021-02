Neige en Bretagne : des routiers contraints de passer la nuit au bord de la route

Une dizaine de poids lourds ont interdiction de rouler. Ceux-ci sont donc coincés toute la nuit sur une portion de route à Rennes (Ille-et-Vilaine) avec des températures négatives et beaucoup de systèmes D. Quelques centaines de mètres plus loin, des routiers se demandent quand ils vont recevoir un peu d'aide. "On nous gare au bord de la route sans info et sans rien", se plaint l'un d'eux. A 7h30, les camions sont toujours bloqués et les piétons dans les rues de Rennes improvisent comme ils peuvent. En effet, il n'y a pas de sel ni de sable et les voies sont très glissantes. "On peut facilement se casser la figure", lance une passante.