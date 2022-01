Neige industrielle : qu'est-ce que cet étonnant phénomène observé dans plusieurs régions ?

D’autres villes se sont aussi couvertes d’un manteau blanc sur des périmètres très localisés ces derniers jours, comme à Lyon et sa périphérie, à Strasbourg ou encore à Cholet dans le Maine-et-Loire et à Castres, dans le Tarn.

C’est uniquement sur le quartier de la Matrasserie que les flocons sont tombés, relève France 3 Régions . "Je n'étais pas certain que ce soit de la neige, mais je n'en sais pas plus", confie un habitant dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On a vu une voiture toute blanche, avec une épaisseur de givre, on s’est demandé d’où cela venait", se souvient un autre. "C’était bizarre, on avait beau aller ailleurs, seule Bouguenais était enneigée."

Il s'agit en fait de neige dite industrielle. Ce phénomène survient quand en l’absence de vent et lorsque le thermomètre descend en dessous de 2°C. Dans ces conditions, on constate "une forte inversion de température", indique Météo France sur son site : l’air froid et humide, plus lourd que l’air chaud, reste prisonnier en effet près du sol tandis que la température en altitude est plus élevée. À cause de cet effet de "couvercle", l’humidité et la pollution ne peuvent pas être dispersées et restent bloquées dans l’air froid à proximité du sol, ce qui donne souvent lieu à des brouillards.

Si cette pollution est forte, elle renforce alors l’humidité ambiante et va produire des petites particules solides, des "noyaux de condensation". Lorsqu'un nuage bas et chargé en eau passe au-dessus d'une zone qui émet une forte pollution, que ce soit "la pollution liée aux industries, à la circulation, aux appareils de chauffage", liste l’agence météo, sa vapeur d’eau se fixe sur ces noyaux. Avec le froid, l’eau gèle, se transforme en neige et tombe ensuite autour du site pollué.