Neige : la station du Puy-Saint-Vincent se prépare déjà à ouvrir les pistes

Soixante centimètres de neige à 1 800 mètres d'altitude en plein mois de novembre, c'est exceptionnel dans les Hautes-Alpes. Une bonne nouvelle pour les professionnels, qui ont décidé d'ouvrir plus tôt que prévu la station du Puy-Saint-Vincent. Il ne reste plus que dix jours à attendre pour les amateurs de ski. Le 30 novembre, ils prendront la place des dameuses sur les pistes.



