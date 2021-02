Neige : le quotidien des Bretons bouleversé

De la neige et du verglas combinés. Forcément, ces derniers jours, les accidents de la route se sont multipliés. Dans un garage au sud de Morlaix, les véhicules commencent à s'entasser. "On a multiplié les interventions. On est trois sur la route depuis ce matin", déclare David Ruz, un dépanneur à Pleyber-Christ (Finistère). Ils effectuent trois fois plus d'interventions qu'en temps normal. Le garage est même en rupture de stock pour les pneus neige. Pour ceux qui voudraient se rabattre sur les chaînes, ce n'est même pas la peine.