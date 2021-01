Neige : les Alpes en alerte aux avalanches

À Val-d'Isère cet après-midi, il ne fallait pas manquer le convoi pour redescendre dans la vallée. À cause du risque d'avalanches, la route a été fermée toute la journée, sauf sur quelques créneaux sécurisés. Soulagés, des vacanciers ont pu quitter la station. Pendant toute la journée, la circulation a été alternée par mesure de sécurité. Il a donc fallu s'armer de patience aussi à la montée. Le risque d'avalanches est maximal en Savoie, comme dans trois autres départements : la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes et l'Isère. Il faut donc sécuriser les routes qui sont menacées. Une route a été totalement fermée à 18H jusqu'à demain matin. Même dispositif dans la vallée d'à côté à Bessans où le vent souffle en rafales à 80km/H. Il n'est pas question de prendre des risques. Le bus qui transporte ces enfants ne repartira tout de suite. Plusieurs avalanches se sont déclenchées aujourd'hui, et cela devra continuer tout le week-end. Beaucoup de neige, de la pluie et du vent, voici les conditions les plus défavorables en montagne. Les Alpes sont toujours ce soir en risque 5/5. On compte déjà quinze morts à cause des avalanches en France depuis le début de l'hiver.