Neige : risque très élevé d’avalanches dans les Vosges, un skieur disparu

Ces derniers jours, les chutes de neige ont été exceptionnelles, près d'1m50 sur le sommet. Depuis le couvre-feu, les crêtes vosgiennes sont très fréquentées par des amateurs de grands espaces venus respirer, mais avec de tels cumuls, les reliefs sont modifiés, le danger plus important. "On est passé d'une montagne où on n'a quasiment pas de neige à une montagne où on a eu d'un coup 1m50 de neige. Donc, c'est ça aussi qui est plus piégeux parce qu'on a prévu un itinéraire. On pense qu'il y a de la neige, mais on n'imagine pas non plus que ça a changé aussi vite. Je pense que cette brutalité aussi rend la montagne un peu plus compliquée à comprendre", prévient Éric Zipper, protection civile spécialiste secours en montagne.