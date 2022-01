VIDÉO - Neige, trombe marine et canicule : la météo s'affole sur la planète

Les températures sont redevenues négatives. La neige était annoncée, mais pas à ce point. "Hier, il faisait 17° et maintenant, on a cette tempête de neige. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond", témoigne un passant. "Pour moi, c'est une preuve du réchauffement climatique", affirme une autre.

Aux Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah, des passants et des véhicules ont été pris dans les eaux marron. Les autorités n'ont pas fait état de victime. Dans cet état, les pluies ont été exacerbées par l'ensemencement des nuages, une pratique utilisée par les autorités pour augmenter la quantité de pluie, naturellement très faible et rare.

Dans d'autres pays du Golfe, comme à Oman et au Koweït, ce sont des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations. Ces pays très arides en temps normal n'ont pas de système d'évacuation adapté à ces fortes précipitations. La télévision d'État Oman TV a ainsi diffusé des images de routes sous averses et de montée des eaux.

Les éléments se sont également déchainés en Israël où une trombe marine s'est formée à quelques mètres du port d'Ashdod. Cette dernière est apparue sur la Méditerranée alors que la pluie tombait sur la ville. Aucun dégât n'a cependant été déploré. Le pays connaît par ailleurs depuis ce weekend une série de tempêtes. Pluies et orages sont aussi prévus pour le reste de la semaine.

En Amérique du Sud, au contraire, le soleil brille et le thermomètre s'affole. Jusqu'à 45,3 °C ont été enregistrés au Paraguay, un record. Ailleurs en Europe, il fait aussi plus chaud que la normale. Aux Iles Canaries, il a fait 26 °C. Des températures particulièrement douces pour un début d'année. De même, le Royaume-Uni a enregistré samedi son jour de l'An le plus chaud, avec plus de 16 degrés observés dans la capitale Londres. Le précédent record datait de 1916, quand une température de 15,6 degrés avait été enregistrée en Cornouailles.