Neuf morts en un jour : stupeur et vive émotion sur le littoral méditerranéen après la série de noyades

REPORTAGE - Neuf personnes ont été victimes de noyades sur le littoral mercredi, alors que la Méditerranée était très agitée à cause des intempéries. Cinq personnes sont décédées dans l'Hérault, deux dans l'Aude et deux dans les Bouches-du-Rhône. Le JT de TF1 s'est rendu sur place.

Journée noire en Méditerranée. Ce mercredi, la mer déchainée a emporté neuf personnes, essentiellement des retraités. Le décompte macabre a commencé dans l'Hérault, où cinq baigneurs se sont noyés. D'abord un homme de 70 ans à Sérignan. Encore bouleversé, Jean-Louis a tout fait pour essayer de le sauver avec d'autres personnes sur la plage. Il témoigne dans le 13H de TF1, à voir dans la vidéo en tête de cet article : "On l'a vu s'accrocher à la troisième bouée jaune et on l'a vu disparaître. Trois minutes après, il était au bord de la plage. Là, on l'a ramené et j'ai fait le massage cardiaque", raconte-t-il.

De son côté, une passante présente sur la plage souligne que se baigner ce jour-là était totalement inconscient. "Une amie à moi lui a dit : 'vous avez du courage de rentrer dans l'eau parce que moi je n'y vais pas'. Il y est allé, mais c'était vraiment fort, très fort", dit-elle. À Agde, c'est un homme de 69 ans qui a péri malgré l'intervention des pompiers. Les autres victimes de l'Hérault, âgées entre 64 et 73 ans, étaient parties se baigner sur les plages de la Grande-Motte, Marseillan, et Vias. Sept sauvetages ont également eu lieu dans le département, ont détaillé les secours. "Une fois que la police municipale est passée, il y a toujours des gens qui retournent se baigner malgré les arrêtés d'interdiction et les affichages. Les gens n'écoutent pas", déplore Frédéric Lacas, le maire de Sérignan.

Deux hommes se sont par ailleurs noyés au large des plages de Leucate (Aude). "Ils se sont fait piéger par le phénomène houleux et le fort courant", ont indiqué à l'AFP les gendarmes. Mercredi en début d'après-midi, un septuagénaire "n'a pas réussi à regagner la côte. Son corps a été retrouvé inanimé par un témoin", ont-ils rapporté. Puis, peu avant 17 heures, des promeneurs ont "aperçu un corps qui flottait dans la mer", ont-ils ajouté, précisant qu'il s'agissait d'un vacancier de 63 ans originaire d'Ile-de-France.

Dans les Bouches-du-Rhône aussi, deux personnes ont perdu la vie mercredi après-midi. Un homme de 58 ans est décédé à Cassis, ont confirmé les pompiers, soulignant un "phénomène de rouleaux". Des témoins se sont pourtant jetés à l'eau pour aider l'homme en difficulté et le ramener. "Ils sont partis à quatre ou cinq mais c'était quand même compliqué de le faire revenir sur la plage notamment avec les vagues et le mauvais temps. Tant bien que mal, ils ont réussi, mais malheureusement il était trop tard pour lui", explique un riverain dans la vidéo du JT de 13H à retrouver ci-dessous. À quelques kilomètres de là, sur la plage de la Ciotat, c'est un homme de 71 qui a perdu la vie. "Il a été retrouvé dérivant par un surfeur de 13 ans, ramené sur le bord de la plage et pris en charge tout de suite par des témoins et des ambulanciers qui passaient à proximité", détaille le commandant Grégory Coutarel, conseiller sauveteur aquatique des pompiers des Bouches-du-Rhône. Mais l'homme était déjà en arrêt cardiaque.

Dans un message à la presse, les pompiers de l'Hérault mettent en garde : "Les conditions météo avec la mer chaude, des vagues importantes qui ont l'air ludiques et poussées par le vent, couplées à l'absence de pluie conduisent à une forte fréquentation des plages, mais n'en élude pas le danger lié aux courants sous-marins le long de la côte que l'on ne voit pas", expliquent-ils, prévenant que la météo sera identique ce jeudi. Des consignes de prudence d'autant plus importantes que les plages ne sont plus surveillées. Les postes de secours sont fermés et il n'y a plus de drapeaux pour informer des conditions de baignade.

