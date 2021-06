Nord-ouest américain : une canicule mortelle

En cette saison, dans le nord-ouest américain, il fait en moyenne 20°C. Ces derniers jours, le thermomètre a frôlé les 50°C à l'ombre. Combien y a-t-il eu de morts ? Les autorités sanitaires ont recensé au moins 130 décès liés à cette canicule historique.

C'est un record à peine concevable. Dans la station de ski de Whistler où ont été organisés les Jeux olympiques d'hiver en 2010, il a fait 42°C. La chaleur est écrasante et dangereuse pour les plus fragiles. Marion Sanchez, agente immobilière au Canada, vit dans la banlieue de Vancouver, elle a une petite fille de deux mois. Pendant trois jours, elle et son bébé n'ont quasiment pas quitté la maison, climatisée. Il y a une rupture de climatisations, de ventilateurs dans les magasins.

Toute l'info sur Le 20h

Cette vague de chaleur historique est passée sur l'ouest du Canada, atteignant jusqu'à 49°C contre 22°C en moyenne l'été. C'est un record meurtrier. À Vancouver, le nombre de morts subites a doublé ces derniers jours. Plus de 130 décès seraient dus à la chaleur. Dans la nuit de mardi à mercredi, il faisait encore plus de 30°C. Manu Raymond, acteur français qui vit au Canada, a installé un ventilateur dans chaque pièce et un climatiseur dans la chambre. Mais ça ne suffit pas car il fait trop chaud. Il est difficile de respirer.

Dans cette région nord du Canada, les habitants ont rarement l'air conditionné. Il faut alors improviser. C'est le cas notamment de Loig Morin et sa famille. Ils ne peuvent pas dormir dans la maison. Ils ont installé une tente dans le jardin. Le dôme de chaleur se déplace maintenant à l'est de Vancouver. Avec cette chaleur suffocante, les habitants renoncent au voyage d'autant plus qu'une vingtaine d'incendies se sont déclarés dans la région.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.