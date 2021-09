Nouvel épisode orageux dans le Sud-Est

En Ardèche aussi, les intempéries ont provoqué de nombreux dégâts. C'est le cas notamment dans la commune de Plats. Ici, la foudre est à l'origine d'un feu qui a ravagé le sous-sol de cette habitation. "On était couché et j'ai vu la fumée, donc je me suis vite levée et j'ai ouvert la fenêtre d'en haut", témoigne la propriétaire.