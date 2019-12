"On est impuissant" : frappés dimanche par une "mini-tornade", des habitants du Béarn nous racontent le jour d’après

Il a été victime d’un "front de rafale". Alors que la fin du passage de la tempête Fabien approchait, une mini-tornade a frappé de plein fouet Serres-Sainte-Marie, un village béarnais, ce dimanche 22 décembre. S’il n’y a pas eu de blessé, une quinzaine de maisons sont endommagées et une soixantaine d’habitants doivent être relogés.

Ce lundi, les quelque 550 habitants étaient encore traumatisés face au spectacle des toitures arrachées et des voitures retournées. Un phénomène aussi violent que furtif. Tout s’est déroulé très vite. "En une fraction de seconde, on a senti un souffle, et puis plus rien", se remémore ainsi pour TF1 Emeline Lafitte, encore sidérée. "Après, un silence, affreux." Car ce qui est décrit comme une petite tornade était très localisée, s’étalant sur à peine 500 mètres. Mais le tout était "très, très, très violent", pour reprendre les mots du maire de Serres-Sainte-Marie, Gérard Ducos.