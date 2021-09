"J’ai prié pour que ça s’arrête" : des habitants du Gard témoignent après les premiers dégâts des orages

Un jeune couple, qui témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article, a ainsi eu une surprise de taille. Ils ont découvert la voiture de leur voisin couchée sur le côté le long de leur mur. C’est le torrent qui l’a jetée sur leur portail, preuve de la violence des orages. "De 7h30 à 9h, il y a eu un déluge. Ça ne s’est pas arrêté", témoigne le couple devant sa maison qui n’a pas été touchée. Mais son portail est endommagé. Conséquence, il faut signer le constat et appeler les assurances, mais surtout reprendre ses esprits. "Ça nous a fait bizarre quand on est tombés sur la voiture. C’est surtout qu’on ne sait pas trop quoi faire ni par où commencer", soupire la jeune femme, qui garde le sourire malgré tout.

En une heure, il est tombé 100 millimètres de pluie. Dans une rue, l’eau, "folle et boueuse" comme l'a décrit une habitante, a ruisselé jusque dans les maisons. Jusqu’à 30 centimètres d’eau ont dévalé à l'extérieur, et à l’intérieur, elle est montée à dix centimètres. "Là je retombe un peu parce que depuis ce matin, je suis avec les torchons, les serviettes, les plaids… donc j’épongeais au fur et à mesure que ça rentrait et j’ai prié le bon Dieu pour que ça s’arrête", explique une voisine dans la même rue.