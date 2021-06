Orages : des images rares dans la Marne

Dans un village proche, une partie de l'école maternelle se trouve désormais sans toit. Plus loin dans la Marne, le barnum d'une foire agricole n'a pas non plus résisté et plusieurs autres dégâts matériels ont été localisés. Au plus fort des intempéries, 12 000 foyers de la région étaient privés d'électricité. Ce matin, 1 800 d'entre eux n'ont toujours pas le courant.