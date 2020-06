Orages diluviens en Corse : quel bilan ?

De violents orages se sont abattus jeudi après-midi en Corse. À Ajaccio, les rues se sont transformées en torrent de boue dans le quartier des Salines. En l'espace de quelques minutes, certains habitants ont tout perdu. À cause de ce fléau, les pompiers ont dû secourir plus d'une trentaine de personnes coincées dans leurs voitures. De nouvelles précipitations sont pourtant attendues dans la région dès ce samedi.



