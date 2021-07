Orages et baisse des températures ce week-end, avant le retour de l’été la semaine prochaine

L’anticyclone des Açores qui nous apportait du soleil et de la chaleur depuis plusieurs jours est en train de se décaler vers l’Europe centrale, laissant ainsi la place à une petite dépression atlantique qui va venir déstabiliser la masse d’air. Conséquence : des orages sont attendus au cours des prochaines heures et feront baisser les températures. Pas de fraîcheur pour autant mais simplement le retour à des valeurs de saison avant le retour de conditions estivales pour la semaine prochaine.

Dès vendredi matin, l’instabilité se développera dans le nord-ouest avec des orages parfois forts et s’accompagnant de chutes de grêle entre la Bretagne et le Cotentin. Le Finistère, le Morbihan et les Côtes d’Armor ont ainsi été placés en vigilance orange par Météo-France. Dans les autres régions, les conditions demeureront estivales avec un ciel simplement voilé. Près des frontières de l’est et sur le pourtour méditerranéen, le soleil continuera de briller sans l’ombre d’un nuage. Les températures se maintiendront à des niveaux très élevés de l’Occitanie au nord-est avec souvent de 33 à 36°C avec des pointes à 38°C dans le Midi. Il n’y a que près de l’océan où le mercure accusera une baisse de l’ordre de 5 à 8°C, retrouvant alors un niveau de saison.

Samedi, la dégradation poursuivra sa progression pour s’étirer du sud-ouest aux régions situées au nord de la Seine. D’autres orages pourront à nouveau éclater entre la Bretagne et le Cotentin. Ailleurs, même si le ciel ne sera pas tout bleu, de belles éclaircies pourront se développer. Même programme pour la journée de dimanche avec un risque d’averses orages plus limité, se concentrant essentiellement sur l’extrême nord et les frontières de l’est. Dans le sud-est, le ciel sera à nouveau dégagé. C’est d’ailleurs dans ces régions qu’il fera le plus chaud avec des pointes à 34 ou 35°C tandis qu’ailleurs, le mercure s’établira entre 24 et 28°C en moyenne.