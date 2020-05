Orages et fortes pluies dans le Sud-Ouest : des dégâts mais pas de victime

En Gironde, il est tombé plus de deux mois de précipitations en seulement 36 heures. De ce fait, de nombreux cours d'eau ont débordé. Dans certains villages, des quartiers se retrouvent sous un mètre d'eau et pour certains habitants, les dégâts sont conséquents. Face à la situation, les pompiers ont multiplié les opérations pour venir en aide aux sinistrés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.