VIDÉO - D'Arles à Laval, les images des violentes intempéries cette nuit

ORAGES - Mobilier qui s’envole, frappant les fenêtres qui se brisent, arbres déracinés, trombes d’eau… D’Arles à Laval, de fortes intempéries ont frappé la France dans la nuit de lundi à mardi.

Au petit matin, c’est au tour d’Arles d’être frappée par ce qui est décrit sur place comme une "mini-tornade". Tuiles envolées, vitres brisées. Les habitants du quartier de Pont-de-Crau témoignent d’un phénomène très soudain et localisé d’une rare violence. Des objets se sont envolés et ont percuté maisons et véhicules pendant une dizaine de secondes.

"J’ai cru que c’était la foudre", raconte une habitante. Une fois sortie du lit à cause du bruit, Magali a cru voir "l’apocalypse". "Il n’y plus rien, plus de clôture, plus de toiture, les arbres sont tous couchés."