Orages : les images des régions touchées

La boue s'est mêlée aux pluies diluviennes de cette nuit à Sauvagnat-Sainte-Marthe, et rien ne leur a résisté. Caves, garages, rez-de-chaussées inondés, les dégâts sont considérables. Après la peur de la nuit, c'est le désarroi du jour. "C'est du jamais vu, c'est du jamais vécu. C'est un cataclysme. On voit ça à la télé, on plaint les gens qui le vivent. Et quand ça nous arrive, on voit ce que c'est quoi", s'exprime un père de famille.

Dimitri s'apprêtait à déménager, des cartons entiers étaient posés dans sa cuisine. Et après l'orage de nuit, il ne lui reste quasiment plus rien. "On est dégoûté, mais c'est comme ça. Là, on va tout jeter, et quand on déménage, on va racheter. Avec l'assurance, on va voir. On ne peut pas faire grand-chose", confie-t-il.