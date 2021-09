VIDÉO - Des pluies diluviennes à Agen, où il est tombé deux mois de pluie en trois heures

"Il y a eu 130 interventions des sapeurs-pompiers à 23h30 et 20 personnes ont été mises en sécurité", a ajouté un communiqué. Quelque 60 pompiers ont été mobilisés pour répondre à plus de 150 appels.

Selon plusieurs témoins et la préfecture du Lot-et-Garonne qui a activé une cellule de crise, il y a eu jusqu’à 1 m d’eau dans certaines rues agenaises. Sur son compte Twitter , la mairie d'Agen a indiqué que la ville "a connu un épisode pluvieux d'une intensité exceptionnelle avec plus de 2 mètres d'eau dans certaines rues".

En milieu de nuit "l'axe orageux qui a concerné tout particulièrement l'est de l'Aquitaine se décale lentement vers l'est", précisait le bulletin, du Gers et de la Haute-Garonne au Lot, "donnant toujours des intensités et des cumuls importants" avec néanmoins des "vagues pluvieuses" qui "faiblissent un peu".

Ce jeudi matin, plus aucun département n'est désormais concerné par une alerte orange aux orages ou aux inondations.