Orages violents : comment expliquer les épisodes de ces derniers jours ?

Ces orages d'une rare intensité se produisent quand les températures sont plus élevées pendant plusieurs jours. Ils connaissent en plus en ce moment un phénomène dit "stationnaire". "La première chose, c'est qu'on a cette semaine, comme la semaine dernière,ce qu'on appelle une goutte froide, c'est-à-dire des nuages qui tournent sur elles-mêmes et qui provoquent parfois des orages stationnaires. Et dans le nuage d'orage, cumulonimbus, il y a de la pluie qui tente de tomber, mais elle est reprise par des mouvements ascensionnels. Donc, en altitude, ça devient des petits glaçons qui retombent et qui sont repris à nouveau dans ces mouvements ascensionnels et ça forme les grêlons. À un moment donné, le grêlon est trop lourd pour remonter, et c'est ainsi qu'il tombe jusqu'au sol", explique notre cheffe du service météo, Évelyne Dhéliat.