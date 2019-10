Ouragan Lorenzo : les Açores en alerte, des rafales de vents de 190 km/h attendus

CYCLONE - L'ouragan Lorenzo, classé en catégorie 2, continue d'avancer en direction de l'archipel portugais des Açores, dans l'océan Atlantique, qu'il devrait atteindre dans la nuit de mardi à mercredi. Les services météorologiques du pays appellent la population à la plus haute vigilance.

La vigilance est de mise. Après avoir été classé en catégorie 5 dimanche matin, faisant de lui l’ouragan le plus puissant jamais observé au large de l’Europe, Lorenzo est, comme la veille, encore en catégorie 2 ce mardi matin, avec rafales de vent supérieures à 200 km/h, alors qu’il se situe à un peu plus de 1000 km de l'archipel portugais des Açores.

Il passera à proximité des îles de l’ouest - Flores et Corvo - entre la fin de nuit prochaine et la mi-journée de demain. Ces deux îles seront d’ailleurs placées en alerte rouge par les services météorologiques lusitaniens, de 2h cette nuit à 14h ce mercredi. Les îles centrales - Faial, Terceira, Graciosa, Sao Jorge et Pico - seront elles aussi en alerte rouge, de 5h et 16h (heures de Paris).