Pays basque : une météo de printemps à quelques jours de Noël

La période des congés est toute proche : vendredi, ce sera déjà les vacances de Noël. Et au Pays basque comme ailleurs, les Français ont bien l'intention d'en profiter en cette fin d'année si particulière. De plus, dès demain 15 décembre, les déplacements seront plus libres. Les attestations pour la journée et la limitation à 20 km ne seront plus obligatoires.