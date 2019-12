Peisey-Nancroix se réveille dans un palais de glace

À Peisey-Nancroix, en Savoie, le thermomètre indique -4°C. Le village s'est réveillé sous un léger brouillard et avec vingt centimètres de neige fraîche. Vêtus de leurs habits d'hiver, les écoliers ressemblent à de petits esquimaux. Les habitants ne se plaignent pas, qu'importe la température, et savourent leur nouveau décor. La Tarine, la reine des alpages, elle, a pris ses quartiers d'hiver dans l'étable.



