Pic de chaleur : jusqu’à 35 degrés dans la Vallée du Rhône

Les Montiliens ne sont pas du genre à se laisser surprendre par la chaleur. Ce mardi à Montélimar, il fait déjà 25 °C à 9 heures. Les plus avisés s'étaient donc levés tôt pour profiter de la fraîcheur matinale. A 10 heures, les plus expérimentés des habitants ont déjà réservé leur place à l'ombre et nous livrent gracieusement leurs conseils de vie anti-canicule. "En début d'après-midi, on fait la sieste. Et on ressort après à 6 heures du soir", confie l'un d'eux. D'autres, comme ces ouvriers de voirie, ont commencé leur journée à 6 heures du matin pour éviter les 35 degrés annoncés pour l'après-midi. "Pour tenir, on prend pas mal d'eau", précise l'un d'eux.