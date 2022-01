Plein soleil : des records dans le Sud

Ce vendredi encore, pas un nuage pour le déranger. Cet hiver, le soleil brille sur Sète (Hérault) comme rarement auparavant. "C'est dynamisant", "on est très gâté", lancent des passants. Effectivement, les records d'ensoleillement tombent les uns après les autres dans tout le sud-est de la France. Entre le 1er décembre et le 19 janvier, on compte plus de 340 heures de soleil. C'est 25% de plus que la normale.