Pluies et inondations : trois départements du Sud en alerte

La pluie est arrivée tôt ce vendredi matin à Anduze. Alors, il faut aller vite et déboucher tous les avaloirs de la commune. Les services techniques sont à pied d'œuvre. "S'ils n'ont pas été débouchés, on aurait eu des problèmes dans les magasins voisins. On aurait pu avoir de l'eau en contrebas", explique Bruno Tirfort, responsable des espaces verts et de la voirie à la mairie d'Anduze.