VIDÉO - Pluies et orages dans le Gard, un épisode exceptionnel ? Les explications d'Evelyne Dhéliat

Non, car les épisodes méditerranéens sont des phénomènes que l'on connaît bien : "Ils se produisent quasiment toute l'année, et surtout tous les ans à cette période de l'année. En gros, ils se manifestent trois à six fois par an", assure-t-elle.

Oui, car les phénomènes s'intensifient à cause du réchauffement climatique : "Non seulement la température dans l'air, mais aussi celle de l'eau, est de plus en plus élevée", explique-t-elle. "La Méditerranée est à 23 °C en ce moment. C'est ainsi un énorme réservoir de vapeur d'eau. Donc, c'est logique qu'il y ait de plus en plus de pluies intenses. Les climatologues ont observé qu'entre 1961 et 2015, les pluies les plus fortes ont augmenté de 22%."