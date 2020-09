Pluies torrentielles et crues dans le Sud-Est : des habitants pris par surprise

Dans le sud, les habitants ont beau être habitués aux épisodes cévenols. Le premier de la saison a surpris tout le monde par sa violence. Le fleuve Hérault est monté de plusieurs mètres avec une force qui a emporté des véhicules. Une automobiliste est d'ailleurs portée disparue ce samedi soir. Regardez dans la vidéo ci-dessus, cette image dramatique d'habitations dont on n'aperçoit plus que les toits, de champs totalement inondés, de villages quasiment coupés du monde.



