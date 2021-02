Pluies verglaçantes : comment expliquer ce phénomène ?

L'épaisseur de glace peut atteindre jusqu'à un centimètre par endroits, si rare. L'alerte a été levée. Mais des régions entièrement glacées, ça ne s'était plus produit depuis 23 ans dans l'Hexagone. Il faut remonter encore plus loin dans les régions concernées actuellement : la Bretagne ou en Poitou-Charentes. Le personnel des routes va anticiper et surtout ne pas laisser le verglas s'installer. À certaines températures, le sel n'est plus efficace. "Tant que la température ambiante ne descend pas de -7 ou -8°C, le sel va liquéfier", souligne Thierry Chouette, directeur des routes - Conseil départemental des Deux-Sèvres.